LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: pass olimpico per Sarah Jodoin Di Maria, splendida quarta dopo quattro rotazioni in finale da 10 metri! (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53: APPLAUSI PER Sarah Jodoin DI Maria!!! Buon tuffo anche il quinto dell’azzurra: arrivano 67.20, per un totale di 324.65, è record personale e adesso tocca alle altre!!! 11.52: La coreana Kwon totalizza 56.55 e chiude con 276.95. Ora Jodoin Di Maria si gioca il podio, serve il tuffo perfetto!!! 11.52: Pamg, Arai, Spendolini, Jodoin quando manca un solo tuffo alla fine 11.51: La canadese McKay è scarsa in entrata in acqua. Qualche schizzo di troppo, 68 punti ed è dietro a Jodoin di Maria con 256.95 11.49: La britannica Spendolini Sirieix parte dalla verticale e trova un salto discreto. leggermente scarsa in ingresso e 65.60 punti, terzo posto con 260.30 11.48: Bravissima la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53: APPLAUSI PERDI!!! Buon tuffo anche il quinto dell’azzurra: arrivano 67.20, per un totale di 324.65, è record personale e adesso tocca alle altre!!! 11.52: La coreana Kwon totalizza 56.55 e chiude con 276.95. OraDisi gioca il podio, serve il tuffo perfetto!!! 11.52: Pamg, Arai, Spendolini,quando manca un solo tuffo alla fine 11.51: La canadese McKay è scarsa in entrata in acqua. Qualche schizzo di troppo, 68 punti ed è dietro adicon 256.95 11.49: La britannica Spendolini Sirieix parte dalla verticale e trova un salto discreto. leggermente scarsa in ingresso e 65.60 punti, terzo posto con 260.30 11.48: Bravissima la ...

