Lega | Cerquoni | Appio Latino | è caos parcheggi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “La recente normativa Covid che permette ai locali di ristorazione di ampliare la superficie anche sulla carreggiata e’ sicuramente una norma che condividiamo e che facilitera’ la ripresa dopo un periodo tanto difficile per questa categoria.” “Non possiamo pero’ non evidenziare la poca lungimiranza dell’amministrazione, la quale, soprattutto in un quadrante come quelload alta densita’ abitativa e pieno di luoghi di ristoro, ha completamente dimenticato le necessita’ dei residenti.” “Era infatti facilmente immaginabile la problematica deiche sono sensibilmente diminuiti. Nessuna soluzione alternativa proposta dall’amministrazione, residenti sempre piu’ abbandonati e territorio nel.” “Comepiu’ volte abbiamo proposto la riapertura delo ...