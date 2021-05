Fame, nel 2020 insicurezza alimentare acuta ai massimi da cinque anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel 2020 il numero di persone esposte al rischio di insicurezza alimentare acuta e bisognose di urgenti aiuti umanitari e di sostegno alla sussistenza ha raggiunto il dato più alto degli ultimi cinque anni nei Paesi afflitti da crisi alimentari. È quanto si legge nel rapporto annuale pubblicato dalla Rete mondiale contro le crisi alimentari (Gnafc), un’alleanza tra agenzie delle Nazioni Unite, l’Ue, organismi governativi e organizzazioni non governative istituita per affrontare congiuntamente il problema delle crisi alimentari. Il duro monito lanciato dal Rapporto Mondiale Sulle Crisi Alimentari 2021 indica che “i conflitti, o gli shock economici frequentemente associati alla pandemia Covid-19, unitamente agli eventi meteorologici estremi, continuano a gettare milioni di persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelil numero di persone esposte al rischio die bisognose di urgenti aiuti umanitari e di sostegno alla sussistenza ha raggiunto il dato più alto degli ultiminei Paesi afflitti da crisi alimentari. È quanto si legge nel rapporto annuale pubblicato dalla Rete mondiale contro le crisi alimentari (Gnafc), un’alleanza tra agenzie delle Nazioni Unite, l’Ue, organismi governativi e organizzazioni non governative istituita per affrontare congiuntamente il problema delle crisi alimentari. Il duro monito lanciato dal Rapporto Mondiale Sulle Crisi Alimentari 2021 indica che “i conflitti, o gli shock economici frequentemente associati alla pandemia Covid-19, unitamente agli eventi meteorologici estremi, continuano a gettare milioni di persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Fame nel L'Olimpia Milano batte il Bayern e vola alle Final Four di Eurolega ... lo fa con una gara 5 tenuta in pugno fino a passare un incubo nel minuto finale (da +12 a +2) ... 5/6 da 3, 11/12 ai liberi), l'incredibile fame di successo di un Hines in formato carrarmato (6/7 da 2 ...

Confcommercio, da domani sciopero della fame dei vertici siciliani contro le chiusure Vogliamo fare sentire alta la nostra voce nel modo più silenzioso possibile. Adesso basta. E' il ...e le rispettive categorie per raccontare e fare valere le motivazioni dello sciopero della fame. ...

Confcommercio Ragusa pronta alla protesta di domani Confcommercio provinciale Ragusa si prepara per la protesta che, a partire da domani, sarà attuata dal presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, che è anche presidente provinciale ...

Avanchair, via al crowdfunding: come contribuire alla sedia a ruote innovativa È partito su Eppela il crowdfunding per Avanchair, la sedia a ruote elettrica che può migliorare notevolmente la vita quotidiana dei disabili. Obiettivo: raccogliere i 130mila euro necessari per porta ...

