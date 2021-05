Facebook, gli abbonati alla piattaforma di collaborazione Workplace sono 7 milioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Workplace, il software collaborativo sviluppato da Facebook che facilita il lavoro di gruppo online grazie all’integrazione di messaggistica, videoconferenze e la condivisione di notizie e file, ha raggiunto i 7 milioni di abbonati a pagamento, in crescita del 40% rispetto ai 5 milioni di maggio dello scorso anno. Il servizio è stato lanciato nel 2016 e annovera tra i suoi clienti aziende come Spotify e Starbucks, anche se non è certamente il leader di mercato. Il mese scorso Microsoft ha annunciato che il suo prodotto Teams ha più di 145 milioni di utenti attivi giornalieri, in crescita di oltre il 93% rispetto ai 75 milioni dell’aprile 2020, mentre Slack aveva dichiarato di avere 12 milioni di utenti attivi giornalieri a settembre 2019 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –, il software collaborativo sviluppato dache facilita il lavoro di gruppo online grazie all’integrazione di messaggistica, videoconferenze e la condivisione di notizie e file, ha raggiunto i 7dia pagamento, in crescita del 40% rispetto ai 5di maggio dello scorso anno. Il servizio è stato lanciato nel 2016 e annovera tra i suoi clienti aziende come Spotify e Starbucks, anche se non è certamente il leader di mercato. Il mese scorso Microsoft ha annunciato che il suo prodotto Teams ha più di 145di utenti attivi giornalieri, in crescita di oltre il 93% rispetto ai 75dell’aprile 2020, mentre Slack aveva dichiarato di avere 12di utenti attivi giornalieri a settembre 2019 ...

