Curling, Mondiali 2021: seconda vittoria per l’Italia. Le azzurre sconfiggono l’Estonia e sono penultime (Di mercoledì 5 maggio 2021) l’Italia ha conquistato la sua seconda vittoria ai Mondiali 2021 di Curling femminile, che si stanno disputando sul ghiaccio di Calgary (Canada). Le azzurre hanno sconfitto l’Estonia per 11-5 in quello che era lo scontro diretto tra le ultime due della classifica generale. La nostra Nazionale, che in precedenza aveva regolato la Germania, risale così al penultimo posto con 2 successi e 7 sconfitte. Al comando sempre la Russia con 8 affermazioni, davanti a Svizzera (7) e Svezia (6). Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno rubato la mano nel primo end marcando un punto, ma nella seconda frazione hanno subito ben tre punti da parte delle avversarie. Il nostro quartetto si è poi prontamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha conquistato la suaaidifemminile, che si stanno disputando sul ghiaccio di Calgary (Canada). Lehanno sconfittoper 11-5 in quello che era lo scontro diretto tra le ultime due della classifica generale. La nostra Nazionale, che in precedenza aveva regolato la Germania, risale così al penultimo posto con 2 successi e 7 sconfitte. Al comando sempre la Russia con 8 affermazioni, davanti a Svizzera (7) e Svezia (6). Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno rubato la mano nel primo end marcando un punto, ma nellafrazione hanno subito ben tre punti da parte delle avversarie. Il nostro quartetto si è poi prontamente ...

