Chelsea Real Madrid 1-0 LIVE: Courtois si supera su Havertz (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra Chelsea e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Stamford Bridge”, Chelsea e Real Madrid si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Chelsea Real Madrid 0-0 MOVIOLA 66? Chelsea sciupone – Werner parte in contropiede, arrivato nei pressi dell’area di rigore tocca sull’esterno per Kante, la cui conclusione viene però ribattuta dall’intervento miracoloso di Valverde 59? Courtois miracoloso – Imbucata centrale da parte del Chelsea. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Stamford Bridge”,si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 66?sciupone – Werner parte in contropiede, arrivato nei pressi dell’area di rigore tocca sull’esterno per Kante, la cui conclusione viene però ribattuta dall’intervento miracoloso di Valverde 59?miracoloso – Imbucata centrale da parte del. ...

BisottoGiorgio : Mi aspetto il gol del pareggio del Real da un momento all’altro...troppe occasioni sprecate dal Chelsea, e di solito il karma... - Peppe_Salines : 168 goal sbagliati dal Chelsea. Se il gioco del calcio non è cambiato, passerà il Real Madrid. - Interamalaaa : Tra poco gol del Real, il Chelsea ha sbagliato troppo e pagherà #CHERMA - cancherbagai : Tre gol sbagliati dal Chelsea. In finale ci va il Real, l'inculata è certa - Francescovic17 : Il Chelsea sta tenendo in vita il Real… -