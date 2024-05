Billy Corgan | Ho firmato un nuovo accordo televisivo per la NWA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 14 maggio 2024)è da sette anni il proprietario della NWA e dopo averuncon la CW per la messa in onda televisiva del programma settimanale Powerrr, una ulteriore novità pare essere in arrivo. Seppur la trasmissione principale della NWA vada in scena solo attraverso l’app di CW,ha svelato in esclusiva sul Wrestling Observer di aver raggiunto un ulteriorecon unnetwork. Al momento però non sappiamo ancora di quale altro canale sia stato coinvolto. Pertanto vi invitiamo a restare sintonizzati sul nostro sito per tutte le future novità.