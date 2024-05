Volley - Julio Velasco | Faticato nel muro-difes - dobbiamo migliorare in contrattacco e adattarci

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Italia ha esordito con una brutta sconfitta nella Nations League 2024 difemminile. Le azzurre sono state battute dalla Polonia per 3-0 ad Antalya (Turchia), aprendo nel peggior modo possibile l’avventura nella fase preliminare del prestigioso torneo, al termine della quale verrà chiuso il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Anna Danesi e compagne dovranno cercare di reagire tra un paio di giorni contro la Germania. Il CTha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Nel primo set abbiamo iniziato molto tesi e siamo andati sotto 1-5. Con il proseguire del gioco abbiamo guadagnato qualche punto, però nel finale siamo incappati in degli errori che hanno permesso alla Polonia di vincere il set. Quello è stato un vero peccato, bastava qualche errore in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28: Nota di merito per Leon che è entrato nel quarto set e ha fatto il suo con due ace importantissimi nel finale per raffreddare i bollenti spiriti di una Monza a cui non si può dare alcun appiglio ...

Perde a Genova, facendosi rimontare dal vantaggio di 2-1, ma poco cambia per la Fatro Ozzano . La salvezza nel terzo campionato nazionale di B1 femminile di Volley infatti è già in cassaforte da una settimana. Soprattutto, la società ha appena ...

alle finali nazionali di serie A di Beach volley di Cesenatico a rappresentare Pesaro era presente come orami da anni la società Mattabel. Numeri da capogiro in tre giorni di partite con oltre 1400 atleti, 59 campi e le migliori società di Beach ...

Dopo Kovacevic ecco Galassi, la Gas Sales si rifà il look - Dopo Kovacevic ecco Galassi, la Gas Sales si rifà il look - Gianluca Galassi, centrale nato a Trento, campione del mondo in carica con la nazionale azzurra, vestirà la maglia della Gas Sales Bluenergy Piacenza nelle prossime tre stagioni. Classe 1997, 201 ...

