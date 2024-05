Superbonus - passa l' emendamento del governo | crediti spalmat - slitta la sugar tax

(Di martedì 14 maggio 2024) Il testo dell'esecutivo ha incassato il via libera della Commissione Finanze del Senato: si va verso la fiducia. Forza Italia si astiene, ma Tajani assicura: "La retroattività è un errore, ma in Aula saremo leali"

21.50 Via libera della commissione Finanze del Senato all' emendamento del governo al decreto Superbonus ,che è stato approvato con il voto favorevole di Italia Viva e l'astensione di Forza Italia Non ha partecipato al voto nemmeno il senatore ...

