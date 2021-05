Caso verbali, ora è guerra tra procure. Chi deve indagare? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Skip to content Tre i fascicoli aperti: Roma, Perugia e Brescia. Il pm Storari è indagato dalla procura capitolina, ma la consegna dei verbali a Davigo avvenne a Milano, motivo per cui a procedere dovrebbe essere Brescia E’ guerra tra procure sullo scandalo verbali. Dopo l’apertura di un fascicolo a Roma sulla consegna dei verbali da parte del pm milanese Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, anche la procura di Brescia – come annunciato oggi sul Dubbio – ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per violazione del segreto d’ufficio. La procura di Brescia è infatti competente per le indagini sui colleghi milanesi. L’indagine servirà a fare luce su come siano andate le cose tra il procuratore di Milano Francesco Greco e il sostituto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Skip to content Tre i fascicoli aperti: Roma, Perugia e Brescia. Il pm Storari è indagato dalla procura capitolina, ma la consegna deia Davigo avvenne a Milano, motivo per cui a procedere dovrebbe essere Brescia E’trasullo scandalo. Dopo l’apertura di un fascicolo a Roma sulla consegna deida parte del pm milanese Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, anche la procura di Brescia – come annunciato oggi sul Dubbio – ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per violazione del segreto d’ufficio. La procura di Brescia è infatti competente per le indagini sui colleghi milanesi. L’indagine servirà a fare luce su come siano andate le cose tra il procuratore di Milano Francesco Greco e il sostituto ...

