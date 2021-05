Basket | Nba | Antetokounmpo meglio di Durant | i Bucks battono ancora i Nets

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Seconda sfida in tre giorni e secondo successo dei(41-24) che(43-23) 124 a 118, grazie ad una super prestazione del solito Giannis. Il due volte Mvp, dopo i 49 punti della scorsa notte, si 'ferma' a quota 36 con 11/30 al giro, aggiungendo però 12 rimbalzi e un ottimo 10/12 ai liberi. Risposte importanti anche da parte di Middleton e Holiday, autori rispettivamente di 23 punti a testa. Brooklynorfana di James Harden si affida a Kd e Irving. Le due superstar combinano bene ma non basta perché nessun altro giocatore a disposizione di coach Nash va oltre i 12 punti di Joe Harris. Alla sirena sono 38 punti per Kyrie Irving, di cui 17 nel solo terzo periodo. Kevinmette a referto 32 punti, ...

I Bucks bestia nera dei Nets. Nel turno di questa notte inla formazione di Milwaukee ha sconfitto ancora quella di Brooklyn. Punteggio finale 124 - 118. Era la partita clou di questo turno e non ha deluso le attese. La seconda e la terza della Eastern ...Il modello è quello già sperimentato in America dallae nello specifico dai Milwaukee Bucks che hanno vaccinato i propri tifosi tra il primo ed il secondo tempo delle partite di. Nel ...Guarda NBA event: Atlanta Hawks - Phoenix Suns live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Seconda sfida in tre giorni e secondo successo dei Bucks (41-24) che battono ancora i Nets (43-23) 124 a 118, grazie ad una super prestazione del solito Giannis Antetokounmp ...