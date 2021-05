Una vita, anticipazioni 4 maggio: la sconvolgente scoperta di Emilio (Di martedì 4 maggio 2021) Emilio resterà letteralmente sconvolto a causa di una scoperta che farà a Una vita. Il giovane, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 4 maggio, coglierà in flagrante Margarita mentre sarà intenta a versare una strana polvere nel tè di Bellita. Nel frattempo, Santiago mostrerà a Marcia i biglietti per Cuba, ma la giovane vorrà sapere prima chi sia lui. Intanto, Golden dirà a José che è disposto ad aspettare che sua moglie si ristabilisca. Infine, Servante proverà nuovamente a cavare il dente a Marcelina, ma il tutto si risolverà in un nulla di fatto. Una vita, spoiler 4 maggio: Marcia insiste per sapere la vera identità di Santiago Santiago non darà peso all'accusa di Marcia e continuerà a fare come nulla fosse. Il giovane, infatti, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 maggio 2021)resterà letteralmente sconvolto a causa di unache farà a Una. Il giovane, come rivelano lerelative alla puntata in onda oggi 4, coglierà in flagrante Margarita mentre sarà intenta a versare una strana polvere nel tè di Bellita. Nel frattempo, Santiago mostrerà a Marcia i biglietti per Cuba, ma la giovane vorrà sapere prima chi sia lui. Intanto, Golden dirà a José che è disposto ad aspettare che sua moglie si ristabilisca. Infine, Servante proverà nuovamente a cavare il dente a Marcelina, ma il tutto si risolverà in un nulla di fatto. Una, spoiler 4: Marcia insiste per sapere la vera identità di Santiago Santiago non darà peso all'accusa di Marcia e continuerà a fare come nulla fosse. Il giovane, infatti, ...

