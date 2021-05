The Necessary Beauty, Hesanobody: “Vorrei regalare una piccola preghiera” (Di martedì 4 maggio 2021) “L’ho scritta quasi due anni fa e finita in pieno secondo lockdown grazie a Sean Cronin e a Federico Ferrandina in un viaggio a Matera” Venerdì 30 aprile 2021 è uscito il nuovo singolo di Hesanobody per Street Mission Records (etichetta londinese distribuita da PIAS). Si tratta del primo nuovo estrato dal nuovo e conclusivo capitolo della trilogia di EP iniziata con The Need To Belong e The Night We Stole The Moonshine, in uscita quest’estate. Il progetto solista di Gaetano Chirico torna con il suo inconfondibile cantautorato electro-pop di respiro internazionale. The Necessary Beauty è un risveglio dopo una serie di sogni e incubi, un ritorno alla realtà che ritrova il protagonista a fare il punto della sua vita, confrontandosi con domande retoriche, inutili, che rischiano di ingigantirsi intralciando il suo cammino, una ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 maggio 2021) “L’ho scritta quasi due anni fa e finita in pieno secondo lockdown grazie a Sean Cronin e a Federico Ferrandina in un viaggio a Matera” Venerdì 30 aprile 2021 è uscito il nuovo singolo diper Street Mission Records (etichetta londinese distribuita da PIAS). Si tratta del primo nuovo estrato dal nuovo e conclusivo capitolo della trilogia di EP iniziata con The Need To Belong e The Night We Stole The Moonshine, in uscita quest’estate. Il progetto solista di Gaetano Chirico torna con il suo inconfondibile cantautorato electro-pop di respiro internazionale. Theè un risveglio dopo una serie di sogni e incubi, un ritorno alla realtà che ritrova il protagonista a fare il punto della sua vita, confrontandosi con domande retoriche, inutili, che rischiano di ingigantirsi intralciando il suo cammino, una ...

