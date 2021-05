Pfizer | trimestre boom | ricavi a 14 | 58 miliardi di dollari

MediasetTgcom24 : Pfizer, primo trimestre boom: ricavi a 14,58 miliardi dollari | Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 202… - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Pfizer, primo trimestre boom: ricavi a 14,58 miliardi dollari | Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 2021… - Marcodv76 : RT @MediasetTgcom24: Pfizer, primo trimestre boom: ricavi a 14,58 miliardi dollari | Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 2021… - Gubbo1 : Ma dai? - Rosandtheworld : RT @MediasetTgcom24: Pfizer, primo trimestre boom: ricavi a 14,58 miliardi dollari | Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer trimestre

ANSA Nuova Europa

chiude il primocon ricavi di 14,58 miliardi di dollari, in aumento da 10,08 miliardi rispetto all'anno scorso. Il risultato è anche migliore della stima di 13,62 miliardi di dollari. ...chiude il primocon ricavi di 14,58 miliardi di dollari, in aumento da 10,08 miliardi rispetto all'anno scorso. Il risultato è anche migliore delle stime per 13,62 miliardi di dollari.ROMA, 04 MAG - Pfizer chiude il primo trimestre con ricavi di 14,58 miliardi di dollari, in aumento da 10,08 miliardi rispetto all'anno scorso. Il risultato è anche migliore della stima di 13,62 milia ...Le nuove previsioni sui ricavi dalla vendita del vaccino sono dovuti ai nuovi contratti firmati il mese scorso e che prevedono la consegna di 1,6 miliardi di dosi ...