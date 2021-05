Isola Dei Famosi: Awed e Emanuela Tittocchia si sono baciati (Di martedì 4 maggio 2021) Sembrerebbe esserci una coppia ufficiale all’Isola Dei Famosi, quella formata da Awed ed Emanuela Tittocchia. Tutto è nato qualche giorno fa quando lo youtuber aveva confessato di aver visto solo il seno di Fariba, in due mesi di permanenza in Honduras. L’IRONIA DI Awed – “Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’Isola anche l’occhio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Sembrerebbe esserci una coppia ufficiale all’Dei, quella formata daed. Tutto è nato qualche giorno fa quando lo youtuber aveva confessato di aver visto solo il seno di Fariba, in due mesi di permanenza in Honduras. L’IRONIA DI– “Ho visto solo quelle di Fariba, qua sull’anche l’occhio L'articolo

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - ComuneMI : Baggio, Isola e Chiaravalle sono i primi protagonisti del viaggio alla scoperta dei quartieri. Si chiama Neighborho… - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - obvae_ : RT @casadispecchi: Io non capisco, davvero non capisco.Sotto i post dell'isola, ci sono dei commenti allucinanti, davvero sgradevoli e bece… - SuttoraM : RT @anboemo: .@BeautyfromItaly - #isola di #GRADO #island - Quasi pronto per la stagione della tintarella e dei bagni - #vogliadimare -… -