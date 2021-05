Covid odori e gusto, l’otorino: “Alterati in quasi il 10% dei guariti” (Di martedì 4 maggio 2021) Un’alterazione nella qualità del gusto e dell’olfatto, che porta a percepire in maniera differente odori e sapori che solo pochi mesi prima erano consueti. E’ una ‘eredità’ che il Covid lascia a una percentuale di guariti che può arrivare quasi al 10%. E che, fortunatamente, è transitoria per la stragrande maggioranza delle persone, ma con durata estremamente variabile, si va da poche settimane a oltre un anno, se non si fanno terapie ad hoc. A tracciare il quadro del particolare disturbo che, a volte, accompagna chi ha superato l’infezione da coronavirus, è Giulio Cesare Passali, ricercatore di Otorinolaringoiatria della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, in base a studi realizzati sui dati di circa 2.000 pazienti, osservati al Day Hospital post Covid del ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Un’alterazione nella qualità dele dell’olfatto, che porta a percepire in maniera differentee sapori che solo pochi mesi prima erano consueti. E’ una ‘eredità’ che illascia a una percentuale diche può arrivareal 10%. E che, fortunatamente, è transitoria per la stragrande maggioranza delle persone, ma con durata estremamente variabile, si va da poche settimane a oltre un anno, se non si fanno terapie ad hoc. A tracciare il quadro del particolare disturbo che, a volte, accompagna chi ha superato l’infezione da coronavirus, è Giulio Cesare Passali, ricercatore di Otorinolaringoiatria della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, in base a studi realizzati sui dati di circa 2.000 pazienti, osservati al Day Hospital postdel ...

