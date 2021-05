Claudio Rego marito D Rettore | quel primo incontro “quasi catastrofico”

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Rego

La cantante ha parlato del suo rapporto con: 'Stiamo insieme da quarantaquattro anni. Condividiamo le stesse passioni, gli stessi amori. A volte stiamo molto per conto nostro, ...è il marito di Donatella Rettore, l'uomo che in quest'ultimo anno le ha fatto da pilastro non solo per via delle difficoltà legate al Covid ma anche perché la sua situazione era aggravata ...StampaAll for Gigino, sabato sera, sul palcoscenico virtuale de’ Le Cronache,noto quotidiano salernitano con la sua pagina web. Una puntata dedicata a Gino Esposito con coloro che hanno lavorato con l ...Donatella Rettore a Verissimo per parlare della sua carriera e della sua amicizia speciale con Marcella Bella. Ecco le sue rivelazioni ...