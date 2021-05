Cassano, ancora all’attacco: si scaglia contro un allenatore italiano (Di martedì 4 maggio 2021) Antonio Cassano continua la sua battaglia contro l’Inter e, soprattutto, Antonio Conte. Anche ieri a Bobo Tv ha sparato a zero. Antonio Cassano (GettyImages)La stagione calcistica non è ancora finita ma il verdetto più importante è arrivato. L’Inter si è laureata per la diciannovesima volta campione d’Italia grazie al pareggio dell’Atalanta a Reggio Emilia. I più critici hanno fatto i complimenti per il dominio dell’Inter in questa stagione ma restano ancora quelli che criticano aspramente. Uno su tutti è Antonio Cassano. L’ex calciatore barese, anche ieri su Bobo Tv in diretta su Twitch, ha criticato aspramente Antonio Conte. La sua battaglia è ormai puntuale in quella trasmissione e neanche la vittoria dello scudetto ha ammorbidito la posizione del talento di Bari ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) Antoniocontinua la sua battaglial’Inter e, soprattutto, Antonio Conte. Anche ieri a Bobo Tv ha sparato a zero. Antonio(GettyImages)La stagione calcistica non èfinita ma il verdetto più importante è arrivato. L’Inter si è laureata per la diciannovesima volta campione d’Italia grazie al pareggio dell’Atalanta a Reggio Emilia. I più critici hanno fatto i complimenti per il dominio dell’Inter in questa stagione ma restanoquelli che criticano aspramente. Uno su tutti è Antonio. L’ex calciatore barese, anche ieri su Bobo Tv in diretta su Twitch, ha criticato aspramente Antonio Conte. La sua battaglia è ormai puntuale in quella trasmissione e neanche la vittoria dello scudetto ha ammorbidito la posizione del talento di Bari ...

Pall_Gonfiato : #Cassano, ancora #Conte nel mirino: 'In Europa ha sempre fatto schifo' - nonscolorita : @FootballAndDre1 ma ancora con #Cassano ? ignorarlo è l'unica cosa sensata da fare. - shineelite2 : @fanpage Cassano è la più grande fregatura del calcio italiano. non ha mai vinto un c,non ha saputo fare altro che… - AmatielloLuca : @Alex_Cavasinni Vabbe' dai stiamo ad ascoltare ancora Cassano ma per favore ???????????????? - LucianoDavite : @Alex_Cavasinni cassano dice solo sciocchezze clamorose per far credere che esiste ancora. Dicesse cose ovvie nessu… -