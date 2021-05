Valanga si stacca all’improvviso sul Monte Zevola | le persone a valle fuggono prima di essere travolte – Video

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un nutrito gruppo di escursionisti stava risalendo uno dei versanti del, sulla Catena delle Tre Croci, in provincia di Vicenza, quando si ètauna. È successo l’1 maggio e la scena è stata ripresa da Antonio Taglieri, che ha spiegato come i suoi compagni, più a, siano riusciti a spostarsi velocemente dalla traiettoria della slavina, mettendosi in salvo.Youtube/Antonio Taglieri L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

