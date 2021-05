Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2021 | cala ancora la fiducia in Mario Draghi

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 maggio 2021)continua a perdere consensi nei, risultando in calo di quasi il 13 per cento nel gradimento degli italiani. A rivelarlo è Monitor Italia, l’ultimoo realizzato dall’Istituto Tecnè per l’agenzia Dire, secondo cui il presidente del Consiglio perde lo 0,4 per cento nel gradimento degli italiani, attestandosi al 51,7 per cento. Il consenso del suo governo invecedell’1,3 per cento: soltanto il 45,4 per cento degli intervistati hanell’attuale esecutivo, un dato letteralmente crollato in due mesi ...