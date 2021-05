Manchester City-PSG | Pochettino | “Mbappè? Valuteremo il suo status A Guardiola dico una cosa”

(Di martedì 4 maggio 2021)prima della gara, non abbiamo ancora preso una decisione.Queste le dichiarazioni rilasciate da Mauricio, tecnico del PSG intervenuto alla vigilia della sfida di Champions League contro il. Nella canonica conferenza stampa organizzata dalla UEFA, l'allenatore della compagine parigina ha analizzato con molta franchezza la difficile gara dell'Etihad Stadium, dove i transalpini si presenteranno con un parziale svantaggio di 1-2. Il punteggio dell'andata, infatti, sembrerebbe favorire la compagine di Pep, ma l'ex allenatore del Tottenham non lascia spazio a repliche per quel che riguarda un'eventuale rimonta dei suoi nel match di ritorno. Ecco le sue dichiarazioni: "Ilgioca con la stessa filosofia da cinque ...

La partita Manchester City - PSG del 4 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la semifinale di ritorno di Champions Le ...