Luca Ward in diretta con FQMagazine martedì 4 maggio: il re del doppiaggio presenta “Il talento di essere nessuno” (Di lunedì 3 maggio 2021) Sarà Luca Ward martedì 4 maggio 2021 alle ore 15 il primo ospite di Spin-Off, striscia settimanale che si occuperà ogni martedì alle 15 di libri, cinema e cultura, condotto in diretta sulla pagina Facebook di FQMagazine.it e sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano da Ilaria Mauri e Davide Turrini. Dopo la puntata “0” sulla Notte degli Oscar con ospite il direttore artistico del Festival di Venezia, Alberto Barbera, è il turno del doppiatore Luca Ward che presenterà la sua biografia Il talento di essere nessuno (Sperling&Kupfer). La voce di Russell Crowe, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan, interverrà in diretta a rispondere alle vostre domande sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Sarà2021 alle ore 15 il primo ospite di Spin-Off, striscia settimanale che si occuperà ognialle 15 di libri, cinema e cultura, condotto insulla pagina Facebook di.it e sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano da Ilaria Mauri e Davide Turrini. Dopo la puntata “0” sulla Notte degli Oscar con ospite il direttore artistico del Festival di Venezia, Alberto Barbera, è il turno del doppiatoreche presenterà la sua biografia Ildi(Sperling&Kupfer). La voce di Russell Crowe, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson e Pierce Brosnan, interverrà ina rispondere alle vostre domande sul ...

anima_ribelle_ : La notte è il momento in cui pensiamo ai nostri errori per poterli ripetere. ( Luca Ward ) - Ozgdogar : @Mr_Ribbo @perchetendenza @Giorgiolaporta Avremmo gente come Luca Ward a destra - DInterattivo : @sdeng77 @FBiasin Ho una voce talmente bassa che Luca Ward sembra un soprano - CariaPinuccia : RT @doluccia16: Sere fa Luca Ward ha raccontato che, un anno fa non potè portare la figlia a Lione per la malattia di cui soffre, a causa d… - vincenzocappai : RT @doluccia16: Sere fa Luca Ward ha raccontato che, un anno fa non potè portare la figlia a Lione per la malattia di cui soffre, a causa d… -