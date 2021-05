La scommessa di Macron per la ripartenza

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Parigi. C’è chi chiude in fretta la porta di casa per uscire ad assaporare finalmente la primavera, senza più restrizioni agli spostamenti. C’è chi alza la saracinesca pronto ad accogliere i suoi adorati clienti, gli habitué che non vede da mesi. Ci sono i bambini che corrono, felici di ritrovarsi a scuola e non dietro lo schermo di un computer. E poi ci sono le grandi date del “déconfinement” annunciate dal presidente francese Emmanuella scorsa settimana, che porteranno la Francia a riconciliarsi progressivamente con la vita di sempre. “Nous retrouver” è il titolo del video di un minuto che l’inquilino dell’Eliseo ha postato ieri sul suo account Twitter. Un video all’insegna dell’ottimismo e della voglia incontenibile di ripartire. Nonostante i numeri non siano ancora rassicuranti,“scommette su un’agenda positiva”, ha scritto oggi ...