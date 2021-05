Gli Usa di Joe Biden: le differenze dopo l’era Trump (Di lunedì 3 maggio 2021) Il passaggio di testimone alla Casa Bianca da Donald Trump a Joe Biden sta determinando, come era preventivabile, effetti diretti non solo sulla politica interna americana ma anche a livello globale. Il passaggio dal sovranismo Trumpiano ad un liberismo di stampo prettamente sociale, che sembra caratterizzare la politica del neopresidente statunitense, diventa inevitabilmente oggetto di riflessione politica, più o meno pubblica, in tutti i paesi europei e nel mondo. Le differenze tra Biden e Trump iniziano a farsi sentire. Gli Usa di Joe Biden Gli Stati Uniti, ad esempio, quasi nel silenzio della stampa internazionale e in particolare di quella italiana, hanno promulgato una serie di provvedimenti che sono in chiara contrapposizione con quelli della precedente ... Leggi su leurispes (Di lunedì 3 maggio 2021) Il passaggio di testimone alla Casa Bianca da Donalda Joesta determinando, come era preventivabile, effetti diretti non solo sulla politica interna americana ma anche a livello globale. Il passaggio dal sovranismoiano ad un liberismo di stampo prettamente sociale, che sembra caratterizzare la politica del neopresidente statunitense, diventa inevitabilmente oggetto di riflessione politica, più o meno pubblica, in tutti i paesi europei e nel mondo. Letrainiziano a farsi sentire. Gli Usa di JoeGli Stati Uniti, ad esempio, quasi nel silenzio della stampa internazionale e in particolare di quella italiana, hanno promulgato una serie di provvedimenti che sono in chiara contrapposizione con quelli della precedente ...

