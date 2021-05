“Fate pena”. Cristiano Malgioglio non riesce più a trattenersi. Troppo pesante quello che ha sentito sul suo conto (Di lunedì 3 maggio 2021) Sul politically correct ci sarebbe molto da dire. Il buonismo imperante a volte risulta stucchevole e inutile, anzi controproducente. Ma quando si fanno battute su gay, neri e altre categorie storicamente discriminate, beh, la faccenda si complica. Soprattutto se a farle sono personaggi della televisione che hanno un ampissimo seguito. Come Pio e Amedeo, i due comici foggiani che hanno fatto dell’irriverenza, spesso e volentieri volgare, la loro cifra ‘stilistica’. Dopo le frasi, ritenute da molti esagerate e inadatte, in tanti hanno protestato e criticato i due protagonisti di “Felicissima Sera”, il programma di intrattenimento in tre puntate andato in onda su Canale 5. Tra i messaggi più duri quello di Aurora Ramazzotti che, oltre ad essere la figlia di Michelle Hunziker e Eros, è anche diventata una Iena, non in senso metaforico, ci mancherebbe. In senso televisivo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Sul politically correct ci sarebbe molto da dire. Il buonismo imperante a volte risulta stucchevole e inutile, anzi controproducente. Ma quando si fanno battute su gay, neri e altre categorie storicamente discriminate, beh, la faccenda si complica. Soprattutto se a farle sono personaggi della televisione che hanno un ampissimo seguito. Come Pio e Amedeo, i due comici foggiani che hanno fatto dell’irriverenza, spesso e volentieri volgare, la loro cifra ‘stilistica’. Dopo le frasi, ritenute da molti esagerate e inadatte, in tanti hanno protestato e criticato i due protagonisti di “Felicissima Sera”, il programma di intrattenimento in tre puntate andato in onda su Canale 5. Tra i messaggi più duridi Aurora Ramazzotti che, oltre ad essere la figlia di Michelle Hunziker e Eros, è anche diventata una Iena, non in senso metaforico, ci mancherebbe. In senso televisivo, ...

lucia25968868 : @reportrai3 Fate pena basta!! Renzi vi ha spiegato cosa è successo siete penosi e non vi guarderò mai piu - RecInHome13 : @Leonard13___ @lefrasidiosho Credo che tu sia povero di mente. Che senso ha estrapolare una singola frase, in quest… - ns_nuccia : @reportrai3 @DProcaccianti @RaiTre Siete ridicoli. Un telespettatore attento capisce la montatura. Fate pena - GoneeFool : @Gio15474822 @AnnaLeonardi1 Ah ma quindi basta un'interrogazione di Nobili per stabilire che è stata pagata e che c… - xcinefilax : Tralasciando il fatto che non mi si vedeva nulla, nemmeno il viso, ero completamente coperta, ma poi dopo che urlat… -