Covid: Gallera, 'irresponsabile lasciare che le cose andassero così in piazza Duomo' (2) (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - In fondo, osserva Gallera, "si sapeva che lo scudetto si sarebbe vinto e questa poteva essere la domenica giusta; penso che chi aveva le responsabilità poteva provare a trovare una soluzione". Poi "magari non sarebbe stato facile garantire il distanziamento puntuale e preciso, o che nessuno si togliesse la mascherina, però lasciare che le cose si sviluppassero così mi sembra sia stato irresponsabile". Il sindaco di Milano, in particolare, "avrebbe dovuto agire nei confronti della prefettura e, per primo, farsi carico di individuare alcune soluzioni, insieme alla squadra. Magari non sarebbe stato semplice, ma da lì a non fare nulla mi sembra che sia mancata una regia del Comune che coinvolgesse la squadra su questo". E certamente, conclude, "il sindaco di Milano non può cavarsela in questa ...

