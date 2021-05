Bully 2 c' è ancora speranza? Rockstar aggiorna il marchio

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il 30 aprileGames hato il suoditre volte in 24 ore. Nel frattempo, la società è anche a caccia di diversi Game Tester. Queste due cose probabilmente non sono correlate, ma danno comunque unaai fan in attesa del sequel. Solitamente il deposito di marchi e il loromento non significa nulla, o almeno il più delle volte è così. Tuttavia, le cose potrebbero stare diversamente. Per mantenere un, una società deve dimostrare che lo sta utilizzando e che continuerà a usarlo. Se non viene dimostrato, alla fine potrebbe perderlo. Quindi,Games cheil suopersignifica immediatamente un2? Forse sì, ...