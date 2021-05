Zola: “Napoli squadra forte. Il Cagliari sembra spacciato, può salvarsi” (Di domenica 2 maggio 2021) E’ uno degli attaccanti più amati in Italia ed ha vestito le maglie di Napoli e Cagliari. Gianfranco Zola ai microfoni di Sky ha parlato del match tra campani e sardi. Il Cagliari tre o quattro settimane fa sembrava fuori da ogni possibilità di salvarsi. Ora invece si sono guadagnati, con merito, la possibilità di restare in Serie A. Il Napoli? Gattuso ha cominciato molto bene, poi ha avuto una flessione. Ma in generale il Napoli mi sembra una squadra molto forte”. Napoli-Cagliari è una sfida che le due squadre giocheranno con obiettivi diversi. Il Napoli ha bisogno di punti per la qualificazione Champions League, mentre il Cagliari ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) E’ uno degli attaccanti più amati in Italia ed ha vestito le maglie di. Gianfrancoai microfoni di Sky ha parlato del match tra campani e sardi. Iltre o quattro settimane fava fuori da ogni possibilità di. Ora invece si sono guadagnati, con merito, la possibilità di restare in Serie A. Il? Gattuso ha cominciato molto bene, poi ha avuto una flessione. Ma in generale ilmiunamolto”.è una sfida che le due squadre giocheranno con obiettivi diversi. Ilha bisogno di punti per la qualificazione Champions League, mentre il...

