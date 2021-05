Telefonata tagliata Contro-siluro Rai | Fedez smentito | la censura è una balla? Cos' ha detto veramente Ilaria Capitani

(Di domenica 2 maggio 2021) Nuova puntata nella telenovela-trae Rai, con quest'ultima che-smentisce il rapper milanese. Al Concertone del Primo maggio il cantante ha attaccato duramente la Lega (e Mario Draghi) sul Ddl Zan (la leggel'omofobia contestata dal centrodestra e a lungo bloccata in Commissione al Senato) rivelando che da viale Mazzini avrebbe ricevuto inviti a non affrontare il tema. Alla smentita della Raiha opposto la condivisione sui social dellacon il vicedirettore di Rai3prima dela sua esibizione. Dopo poche ore, ecco la replica della tv pubblica. "La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – ...

In serata Fedez ha pubblicato su Twitter lache dimostrerebbe le pressioni ricevute, non integrale e opportunamente '' secondo la Rai: Redazione VareseNews redazione@varesenews.it ...Concertone, dura replica di Rai Tre a Fedez. 'La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio - richiesta invece ...“La direzione di Rai 3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del primo maggio - richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concer ...Ormai il caso Fedez / Rai è scoppiato e tutti ne parlano. Come sapete, il cantante sostiene che nei suoi confronti sia stato ...