Rai accusa Fedez di aver tagliato il video della telefonata | lui mette a disposizione la registrazione integrale

(Di domenica 2 maggio 2021) Rai si difende dalle accuse die lo fa con una nota. Come era prevedibile visti i tagli operati dal rapper nelche riprende latra lui e i dirigenti Rai, l’aziendatelevisione pubblica italiana fa appello a questo: «Manipolato ilcon la direzione di Rai3» con l’intervento di Ilaria Capitani – la vicedirettrice di Rai 3 – «cambiato, le reali parole sono state tagliate». Mentre Raidi manipolazione e parla tramite note e comunicati stampa – mostrando un limite grandissimo del mondotelevisione rispetto a quello dei social in questo contesto, che abbiamo approfondito questa mattina – il rapper continua a rispondere tramite le sue stories e ha già reso ...

LaStampa : Fedez accusa la Rai di censura: “Mi hanno chiesto il testo del mio intervento”. Da viale Mazzini: “Falso” - LaStampa : Caso Fedez, la Rai sotto accusa si prepara al rimpasto: cacciatori di teste al lavoro per il nuovo capo azienda - KyriakosJabo : Ieri #Fedez ci ha dato dimostrazione di cosa significhi 'fare nomi e cognomi' ma continuo a leggere tweet in cui si… - Giulia19496849 : RT @justholdonxg: la Rai che lui che ha accusa #Fedez. registrato la di essere un… - MaccTeo : E comunque fa troppo ridere che i politici di un determinato schieramento stanno osannando #fedez che accusa la Rai… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai accusa

Usigrai: "Il sistemalo denunciamo da anni ed è quello della partitocrazia". Avviate le selezioni: reggono anche le candidature . - -Un discorso che -ancora Fedez, pubblicando un video - aveva ricevuto le pressioni preventive anche dei vertici. I fatti elencati stamani hanno grandi ripercussioni soprattuttto dal M5s, ...Concerto Primo Maggio 2021, Fedez denuncia una tentata censura da parte della Rai; Concerto Primo Maggio 1991, gli Elii sono tagliati in diretta tv.ROMA - I messaggi a favore dei lavoratori dello spettacolo in crisi da un anno, il ritorno della musica live, i luoghi simbolo e i racconti di un’Italia in difficoltà e infine la polemica di Fedez con ...