Langhe Nascetta 2020 Biologico | da un antico vitigno autoctono un’etichetta che recupera la tradizione

SERRALUNGA D'ALBA – Capace di esaltare il territorio delle Langhe quale patria non solo di grandi vini rossi, ma anche di eccellenti bianchi: è il Langhe Nascetta 2020 Biologico di Casa E. di Mirafiore, che riprende uno dei vitigni autoctoni quasi dimenticati, a difesa del patrimonio pedografico italiano. Antica varietà a bacca bianca coltivata nelle vigne di Serralunga d'Alba, è un ritorno alla tradizione che la storica azienda agricola interpreta con la precisione, l'equilibrio e l'eleganza che la contraddistinguono. Preservare la biodiversità del territorio e continuare a coltivare i vitigni della tradizione piemontese è la filosofia che ha portato alla nascita del Langhe Nascetta 2020 Biologico

