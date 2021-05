(Di domenica 2 maggio 2021) Missione compiuta! In casa di unadecisa a vincere per conquistare la quinta piazza ilconquista il risultato positivo necessario per garantirsi un posto neioff e si assicura a ...

Giorno_Mantova : Il Mantova pareggia con la Triestina e si regala i play off -

TRIESTINA -1 - 1 (0 - 1) Triestina (4 - 3 - 1 - 2): Offredi 6; Rapisarda 6,5 (37' st Struna sv), Ligi 6, Lambrughi 6 (28' st Brivio 6), Lopez 6; Rizzo 6,5, Calvano 6 (28' st Paulinho 6), ...A 9' dal termine la San Marino Academyil conto delle traverse con la punizione di ... in quanto la San Marino Academy, vincendo, avrebbe potuto superare ile la stessa Imolese, ...La squadra di Troise conquista in trasferta il punto necessario per avere la certezza di disputare gli spareggi-promozione ...TRIESTE La Triestina nell’ultima partita di regular season ha provato a vincere. Ma come spesso le capita quando deve vincere non ce l’ha fatta. Il pari con il Mantova è la fotografia di una stagione ...