"Tutto sbagliato". Rocco Siffredi a letto? Il disastro di un mito, la moglie Rosza svela tutto: "Quando andava a prostitute" (Di sabato 1 maggio 2021) Anche Rocco Siffredi ha fatto cilecca a letto, ripetutamente. Non nel senso letterale, certo, visto che stiamo parlano della star del cinema a luci rosse per eccellenza. Ma nel privato, svela la moglie Rosza, anche lui non è riuscito a soddisfarla appieno. Impensabile, ma vero. La signora Tassi, in arte Rosa Caracciolo nei pochi film hard girati in carriera, intervistata dal Quotidiano nazionale svela gioie e dolori di essere sposata da quasi trent'anni (nozze nel 1993) con un monumento così ingombrante, in tutti i sensi. Innanzitutto, il primo incontro. "Lavoravo come modella - spiega la splendida ungherese, 48 anni -. Un giorno una ragazza che sarebbe dovuta andare a Cannes come hostess agli Hot d'Or, gli Oscar del ...

