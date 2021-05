Sondaggi politici oggi: la Lega al punto più basso dal 2018, popolarità di Draghi in calo di quattro punti (Di sabato 1 maggio 2021) I Sondaggi politici di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il Partito Democratico si avvicina a una Lega sempre più in difficoltà. Tra i leader Giuseppe Conte è il più popolare, Fratelli d’Italia continua a crescere mentre il gradimento di Draghi cala di quattro punti. Nella rilevazione campionaria di Ipsos, che fa riferimento al 29 aprile, il mese si chiude con una flessione di quattro punti percentuali dell’indice di gradimento del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier cala da 62 a 58, mentre il suo governo è stabile a quota 56. L’indice di gradimento di Giuseppe Conte cala di due punti percentuali. Ma l’ex premier è saldamente in testa con un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 maggio 2021) Idi Ipsos illustratida Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il Partito Democratico si avvicina a unasempre più in difficoltà. Tra i leader Giuseppe Conte è il più popolare, Fratelli d’Italia continua a crescere mentre il gradimento dicala di. Nella rilevazione campionaria di Ipsos, che fa riferimento al 29 aprile, il mese si chiude con una flessione dipercentuali dell’indice di gradimento del presidente del Consiglio Mario. Il premier cala da 62 a 58, mentre il suo governo è stabile a quota 56. L’indice di gradimento di Giuseppe Conte cala di duepercentuali. Ma l’ex premier è saldamente in testa con un ...

