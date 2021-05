Leonardo Lamacchia | il retroscena dietro la nascita di Ciò che resta

clrsupremacy : non mia madre che mi chiede se leonardo lamacchia è il vero nome di raffaele ??????? - 14sigarette : posso dire che leonardo lamacchia un grande dono - Miriana1411 : Leonardo Lamacchia è talmente boomer che fotografa i cantieri @LeoLamacchia #leotiamiamo #amici20 #tommaleo - softIwts : scansatevi che è arrivato Leonardo Lamacchia con la giacca top - zazoomblog : Chi è Leonardo Lamacchia di Amici 20? Età e Instagram - #Leonardo #Lamacchia #Amici #Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Lamacchia

Mediaset Play

Angelo De Marinis Attualità 15:30 domani oggi in onda 01 May Anna Tatangelo - che presenterà, in anteprima, il suo nuovo singolo Serenata - e- che parlerà della sua esperienza nel programma Amici di Maria De Filippi - saranno i primi ospiti di sabato primo maggio un nuovo appuntamento con Verissimo , in onda su Canale 5 ...Ospite in studio: il cantante ripercorrerà la sua esperienza vissuta nella scuola di Amici di Maria de Filippi. La splendida cantautrice, Malika Ayane, sarà ospite della Toffanin ...Leonardo Lamacchia, tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno di Amici, vanta anche una partecipazione al Festival di Sanremo.Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova Puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda oggi sabato primo maggio 2021.