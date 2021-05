Estrazioni del lotto di oggi, sabato 1° maggio 2021: i numeri vincenti (Di sabato 1 maggio 2021) In diretta a partire dalle ore 20 le Estrazioni del lotto e del 10 e lotto di oggi, sabato 1° maggio 2021. Diamo uno sguardo ai numeri vincenti sulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell’estrazione lotto di oggi, sabato 1° maggio 2021. sabato 1° maggio BARICAGLIARIFIRENZE GENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALE numeri ritardatari La prima classifica ... Leggi su zon (Di sabato 1 maggio 2021) In diretta a partire dalle ore 20 ledele del 10 edi1°. Diamo uno sguardo aisulle undici ruote e alle classifiche dei più ritardatari e frequenti La nostra redazione offre, a partire dalle ore 20, un appuntamento fisso con la lotteria più amata dagli italiani. Di seguito le undici ruote con idell’estrazionedi1°1°BARICAGLIARIFIRENZE GENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALEritardatari La prima classifica ...

ZiaCandida : RT @EStradini: Aiutatemi ad aiutare Ingmar. Raccolgo i fondi per sterilizzare, fare detartrasi ed eventuali estrazioni, esami del sangue c… - ColonieF : RT @EStradini: Aiutatemi ad aiutare Ingmar. Raccolgo i fondi per sterilizzare, fare detartrasi ed eventuali estrazioni, esami del sangue c… - PatriziaOrlan11 : RT @EStradini: Aiutatemi ad aiutare Ingmar. Raccolgo i fondi per sterilizzare, fare detartrasi ed eventuali estrazioni, esami del sangue c… - controcampus : @Lotto @SuperEnalotto @Gioco10eLotto #Estrazione ?numeri vincenti? - simcopter : RT @EStradini: Aiutatemi ad aiutare Ingmar. Raccolgo i fondi per sterilizzare, fare detartrasi ed eventuali estrazioni, esami del sangue c… -