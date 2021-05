Dall' India falsi tamponi per arrivare a Fiumicino | ' Con 20 euro si prende l' aereo anche se malati'

(Di sabato 1 maggio 2021) Ieri sera è atterrato ail volo provenientecon a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. In 23 sono risultati positivi ai(percentuale positivi a bordo 9%), ...

Ieri sera è atterrato a Fiumicino il volo provenientecon a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%), compresi due membri dell'equipaggio. E questo ...Mumbai (AsiaNews) -continuano ad arrivare immagini e numeri drammatici sulla nuova ondata di Covid - 19 che sta piegando il Paese . Ma anche dentro questa sofferenza estrema ci sono storie che parlano di ...Nelle ultime 24 ore in India sono stati riscontrati 401.993 nuovi casi di positività al coronavirus, il numero più alto registrato finora sia nel paese ...Con 400 mila nuove infezioni in un giorno, l'India ha segnato un nuovo record: è il paese al mondo più colpito dai contagi.