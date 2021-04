Pio e Amedeo, l’ironia salverà il mondo: il monologo su LGBT+ che però fa acqua da tutte le parti (Di sabato 1 maggio 2021) Pio e Amedeo durante l’ultima puntata di Felicissima Sera hanno realizzato uno sketch di circa 20 minuti dal titolo l’ironia salverà il mondo, in cui hanno pronunciato tutte quelle parole che non si possono più pronunciare in tv. In poche parole il monologo del duo comico si basa tutto sul non prestare troppa attenzione alle parole usate, bensì al significato della frase stessa. Insomma, la frase “neri tornatevene a casa vostra” sarebbe da considerare più razzista di “n**o amico mio andiamoci a fare una birra“. Nella comunità afrodiscendente, infatti, usano spesso la n-word per chiamarsi a vicenda, ma è altrettanto vero che se a pronunciare quella parola è una persona bianca, il concetto potrebbe essere frainteso e credo che sia sempre meglio evitare. Oltre la n-word, Pio e ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021) Pio edurante l’ultima puntata di Felicissima Sera hanno realizzato uno sketch di circa 20 minuti dal titoloil, in cui hanno pronunciatoquelle parole che non si possono più pronunciare in tv. In poche parole ildel duo comico si basa tutto sul non prestare troppa attenzione alle parole usate, bensì al significato della frase stessa. Insomma, la frase “neri tornatevene a casa vostra” sarebbe da considerare più razzista di “n**o amico mio andiamoci a fare una birra“. Nella comunità afrodiscendente, infatti, usano spesso la n-word per chiamarsi a vicenda, ma è altrettanto vero che se a pronunciare quella parola è una persona bianca, il concetto potrebbe essere frainteso e credo che sia sempre meglio evitare. Oltre la n-word, Pio e ...

