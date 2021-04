Pedro | il pappagallo che esce dalla voliera per andare sulla Volante

(Di venerdì 30 aprile 2021) Scena simpaticissima quella che si è presentata ai poliziotti delle volanti della Questura di Taranto, durante il normale controllo del territorio nel quartiere Paolo VI. Un bellissimo e coloratissimo, solito uscireper i suoi giretti quotidiani, forse attratto dai colori, si è appollaiatodella Polizia. La scena è stata immediatamente immortalata in una foto. Subito dopo, al richiamo del legittimo proprietario,che è munito di regolare anello di riconoscimento, è tornato a casa. first appeared on Tarantini Time.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pedro pappagallo

quotidianodipuglia.it

Protagonista della curiosa vicenda il' splendido esemplare di razza esotica regolarmente custodito da un tarantino residente del rione Paolo VI. Gli agenti hanno quindi 'catturato'...La fuga didi 8 anni appartenente alle specie Ara ararauna, è durata poco: giusto il tempo necessario per rintracciare la persona che lo detiene legalmente. "L'incontro traed ...Ha spiccato il volo per respirare un po' di libertà. Poi però ha deciso di fermarsi ed è atterrato proprio su una volante della Polizia di Taranto. Protagonista della ...Non è stato però difficile rintracciare il suo proprietario: Pedro (questo il suo nome) è volato sul suo braccio non appena è arrivato nei pressi dell’auto della Polizia Immaginate la sorpresa dei nos ...