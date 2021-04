In Portogallo mozzafiato il ponte pedonale più lungo del mondo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nel Nord delè statocostruito ilsospesopiùdel: 516 metri a 175 metri di altezza nella gola in cuiscorre il fiume Paiva fra le montagne rocciose all'internodell'...

Advertising

robertcal75 : RT @SkyTG24: Portogallo, le immagini mozzafiato del ponte sospeso più grande del mondo. FOTO - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Portogallo, le immagini mozzafiato del ponte sospeso più grande del mondo. FOTO - statodelsud : Portogallo, le immagini mozzafiato del ponte sospeso più grande del mondo. FOTO - Pino__Merola : Portogallo, le immagini mozzafiato del ponte sospeso più grande del mondo. FOTO - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Portogallo, le immagini mozzafiato del ponte sospeso più grande del mondo. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo mozzafiato

askanews

Nel Nord delè statocostruito il ponte sospeso pedonale più lungodel mondo: 516 metri a 175 metri di altezza nella gola in cuiscorre il fiume Paiva fra le montagne rocciose all'internodell'Arouca ...Sospesi tra le nuvole per una passeggiata attraverso la valle del fiume Paiva, circondati solo dalla natura. E' l'esperienza unica da vivere sul '516 Arouca', il più grande ponte sospeso pedonale del ...Milano, 30 apr. (askanews) - Nel Nord del Portogallo è statocostruito il ponte sospeso pedonale più lungodel mondo: 516 metri a 175 metri di ...Portimao è una di quelle piste che non passano mai inosservate con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi meravigliosi. Ci attende un fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formu ...