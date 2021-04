Ascolti TV | Giovedì 29 aprile 2021. Un Passo dal Cielo 20.2% (4,7 mln), SOS Isola (16.5% – 2,9 mln). Il 7% per la Roma su Tv8 (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniele Liotti Nella serata di ieri, Giovedì 29 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato 4.747.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.06 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.871.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 411.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Transformers 4 ha intrattenuto 947.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.087.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United – Roma ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniele Liotti Nella serata di ieri,29, su Rai1 la fiction Undalha appassionato 4.747.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.06 - L’dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.871.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 411.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Transformers 4 ha intrattenuto 947.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.087.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United –...

