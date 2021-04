Vaccino over 70 in Toscana: ultime 2mila dosi di Astrazeneca da prenotare (Di giovedì 29 aprile 2021) Della fornitura straordinaria di 50mila vaccini Astrazeneca, destinati agli over 70 con appuntamenti disponibili fino a domenica 2 maggio negli hub toscani, sono ancora prenotabili, alle 18,30 di stasera 29 aprile, le ultime 2mila dosi. Le persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni, possono ancora prenotare le 2mila dosi rimanenti sul portale regionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Della fornitura straordinaria di 50mila vaccini, destinati agli70 con appuntamenti disponibili fino a domenica 2 maggio negli hub toscani, sono ancora prenotabili, alle 18,30 di stasera 29 aprile, le. Le persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni, possono ancoralerimanenti sul portale regionale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

istsupsan : #covid ?? ?Al 21 aprile, circa l’82% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più della metà… - FirenzePost : Vaccino over 70 in Toscana: ultime 2mila dosi di Astrazeneca da prenotare - toscananotizie : #Vaccino over 70, portale della #Regione #Toscana aperto per le ultime 2mila dosi straordinarie di #AstraZeneca… - ProvinciaTrento : RT @ApssTn: ???? Da questa sera alle 22 possono prenotare il #VaccinoAntiCovid anche gli over 55. Da domani prenotazioni anche per invalidi… - Andrea97103 : RT @Regione_Sicilia: #Covid19: per over 60 e 'fragili' #vaccini ogni giorno senza prenotazione - -