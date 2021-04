Recovery | Uecoop | la Top Ten delle parole nel piano Draghi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Uecoop

AlbengaCorsara News

'Il vocabolario delPlan " evidenzia" traccia il percorso della spesa per la ripresa del Paese con la campagna vaccinale che 9 imprese su 10 (92%) ritengono fondamentale per la ......arrivo in Italia dei fondi legati alPlan in modo da agganciare la ripresa, far ripartire a pieno ritmo il mercato interno, dare forza al sistema economico nazionale e " sottolinea" ...«La riuscita dell’offensiva per immunizzare la popolazione è la base per la ripartenza dell’economia dopo mesi di lutti, angoscia e danni all’economia a causa dell’emergenza Covid» ...Sono oltre 3,5 milioni gli italiani che scoraggiati o per altri motivi hanno rinunciato a cercare un lavoro nell’anno dell’emergenza Covid segnando il record negativo dell’ultimo decennio. E’ q ...