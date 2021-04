Primo maggio 2021: ristoranti e bar, mobilitazione per la riapertura totale e definitiva (Di giovedì 29 aprile 2021) «Aperti per non chiudere più». È lo slogan che scandisce la campagna unitaria lanciata da Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti in concomitanza con il Primo maggio, festa internazionale del lavoro. Le due associazioni di categoria, che rappresentano i pubblici esercizi italiani, intendono così mobilitare anche l’opinione pubblica sulla necessità di una ripartenza totale e definitiva dell’attività del settore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) «Aperti per non chiudere più». È lo slogan che scandisce la campagna unitaria lanciata da Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti in concomitanza con il, festa internazionale del lavoro. Le due associazioni di categoria, che rappresentano i pubblici esercizi italiani, intendono così mobilitare anche l’opinione pubblica sulla necessità di una ripartenzadell’attività del settore L'articolo proviene da Firenze Post.

