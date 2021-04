Mara Venier ricorda la mamma Elsa morta di Alzheimer: “Il dolore mi ha tolto la voglia di vivere” (Di giovedì 29 aprile 2021) Mara Venier non ha dimenticato il dolore per la morte della madre Elsa. La donna è morta nel 2015 ed era malata di Alzheimer, una condizione terribile anche per i familiari, come la Venier, che vivono assieme ai malati. Ora, la conduttrice è tornata a parlare di quella. sofferenza in un libro, in cui ha confessato alcuni drammatici momenti vissuti con la madre ma anche come sia riuscita a ritrovare la gioia di vivere. Mara Venier devastata per la madre morta Non è la prima volta che la conduttrice apre il cuore sulla morte della madre Elsa. Un dolore che chi ha perso un familiare stretto conosce molto bene, che non passa mai ma resta sempre in qualche angolo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021)non ha dimenticato ilper la morte della madre. La donna ènel 2015 ed era malata di, una condizione terribile anche per i familiari, come la, che vivono assieme ai malati. Ora, la conduttrice è tornata a parlare di quella. sofferenza in un libro, in cui ha confessato alcuni drammatici momenti vissuti con la madre ma anche come sia riuscita a ritrovare la gioia didevastata per la madreNon è la prima volta che la conduttrice apre il cuore sulla morte della madre. Unche chi ha perso un familiare stretto conosce molto bene, che non passa mai ma resta sempre in qualche angolo ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - fixlenur : Mara Venier che segue Taylor Swift come non amarla AMORE DELLA ZIAAAAAAA - falcions85 : Alle 15 appare Mara Venier, è sola. “Lamberto non si è sentito bene, ha avuto un leggero malessere. Sembra che tutt… - DonnaGlamour : Mara Venier e la madre morta di Alzheimer: “Fino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto” - 2_radka : RT @AgenziaOpinione: SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 29 APRILE: « MARA VENIER E IL LIBRO “ TUTTO SU MIA MAMMA “ / BACI TRA DILETTA LEO… -