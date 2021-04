Lega Serie A: il 5 maggio assemblea su Superlega e diritti tv (Di giovedì 29 aprile 2021) "Progetto SuperLega: analisi degli eventi e delle conseguenze". È questo uno dei punti all'ordine del giorno della prossima assemblea della Lega Serie A, che si svolgerà mercoledì 5 maggio 2021 in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "Progetto Super: analisi degli eventi e delle conseguenze". È questo uno dei punti all'ordine del giorno della prossimadellaA, che si svolgerà mercoledì 52021 in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Coppa Italia, il calcio ritrova i tifosi: la finale Atalanta - Juventus si giocherà con 4.300 spettatori Un 'grazie' al governo è arrivato anche dalla Lega Serie A per 'aver accolto la nostra richiesta di far tornare il pubblico in occasione della prossima finale di Coppa Italia', ha spiegato il ...

Lega Serie A: il 5 maggio assemblea su Superlega e diritti tv "Progetto Superlega: analisi degli eventi e delle conseguenze". È questo uno dei punti all'ordine del giorno della prossima assemblea della Lega Serie A, che si svolgerà mercoledì 5 Maggio 2021 in videoconferenza. Dopo la lettera di 11 club (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) ...

