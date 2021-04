Fondano la ‘Repubblica teocratica’ a Catanzaro: due arresti (Di giovedì 29 aprile 2021) Fondano una Repubblica Teocratica in Calabria, si presentano come ministri e senatori. La Questura di Catanzaro, con personale della Digos, della Squadra Mobile, e del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido, su delega della Procura della Repubblica di Catanzaro diretta dal Procuratore Nicola Gratteri, ha eseguito un decreto di perquisizione locale e personale emesso dal Pm Saverio Sapia nei confronti di alcuni soggetti che, in località Corvo di Catanzaro, si sono autoproclamati appartenenti alla ‘Repubblica Teocratica Del Sovrano Stato Antartico Di San Giorgio’. Nel corso della perquisizione, all’interno della sede, sono stati sequestrati diversi documenti personali rilasciati dal predetto, fantomatico organismo, con tanto di attribuzioni di titoli e cariche governative. “I ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021)una Repubblica Teocratica in Calabria, si presentano come ministri e senatori. La Questura di, con personale della Digos, della Squadra Mobile, e del Commissariato Sezionale diLido, su delega della Procura della Repubblica didiretta dal Procuratore Nicola Gratteri, ha eseguito un decreto di perquisizione locale e personale emesso dal Pm Saverio Sapia nei confronti di alcuni soggetti che, in località Corvo di, si sono autoproclamati appartenenti allaTeocratica Del Sovrano Stato Antartico Di San Giorgio’. Nel corso della perquisizione, all’interno della sede, sono stati sequestrati diversi documenti personali rilasciati dal predetto, fantomatico organismo, con tanto di attribuzioni di titoli e cariche governative. “I ...

