Enrico Ruggeri new entry in Mescal (che conta Bugo, Meta, Cristicchi) (Di giovedì 29 aprile 2021) Enrico Ruggeri, leader dei Decibel, è entrato nell’etichetta di Valerio Soave. Ruggeri entra in Mescal Enrico Ruggeri ha stretto un sodalizio discografico con Mescal. La casa discografica diretta da Valerio Soave oggi conta nomi come quelli di Bugo, Simone Cristicchi, Ermal Meta e The Andre. A dare la notizia della new entry è stata la stessa etichetta per mezzo di un comunicato relativo ai propri artisti presenti nel cast del prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma. Le etichette con cui ha collaborato Enrico Ruggeri L’artista milanese aveva pubblicato i suoi due ultimi album, “Alma” e “Un viaggio incredibile”, rispettivamente risalenti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021), leader dei Decibel, è entrato nell’etichetta di Valerio Soave.entra inha stretto un sodalizio discografico con. La casa discografica diretta da Valerio Soave ogginomi come quelli di, Simone, Ermale The Andre. A dare la notizia della newè stata la stessa etichetta per mezzo di un comunicato relativo ai propri artisti presenti nel cast del prossimo Concerto del Primo Maggio di Roma. Le etichette con cui ha collaboratoL’artista milanese aveva pubblicato i suoi due ultimi album, “Alma” e “Un viaggio incredibile”, rispettivamente risalenti ...

