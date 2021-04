Xiaomi e Samsung collaborano per produrre un SoC personalizzato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra che Xiaomi e Samsung stiano collaborando per lo sviluppo di un SoC basato su Cortex X2 e Mali. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra chestiano collaborando per lo sviluppo di un SoC basato su Cortex X2 e Mali. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Samsung Apple taglia la produzione di AirPods: la domanda è in calo Il TOP di gamma più piccolo? Samsung Galaxy S21 , in offerta oggi da Bpm power a 647 euro oppure da ...Antonio Monaco VIA FONTE Notizie Relazionate Mercato indossabili Economia e Mercato Apple Xiaomi ...

Apple cede a Xiaomi in Italia a marzo, ma iPhone vola ancora Un andamento esplosivo che ha permesso a Xiaomi di superare anche Samsung in Spagna diventando primo costruttore. Il podio finale per le vendite di smartphone in Europa nel primo trimestre 2021, come ...

Xiaomi e Samsung insieme per la realizzazione di un custom chip (rumor) - Evosmart.it Evosmart Xiaomi e Samsung collaborano per produrre un SoC personalizzato Sembra che Xiaomi e Samsung stiano collaborando per lo sviluppo di un SoC basato sull’architettura ARM Cortex X2 e GPU Mali. Secondo la fonte ARM deve ancora annunciare Cortex X2, ma la nuova architet ...

Xiaomi Mi Smart Band 6: che successo! Raggiunte un milione di vendite Il CEO Di Xiaomi ha annunciato un milione di Smart Band 6 vendute a livello globale. Un grande successo per il nuovo tracker del colosso cinese. Il prodotto è disponibile anche in Italia da pochi gior ...

