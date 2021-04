Lady Inzaghi negativa al Covid dopo 27 giorni | “Piango di gioia”

Advertising

sportli26181512 : Lazio, lady Inzaghi guarisce dal Covid dopo 27 giorni ed esulta sui social - FeelFilippo : @RegioneLazio e lotta al covid... curioso che De Rossi e Lady Inzaghi (due 40enni) siano finiti allo Spallanzani (… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Inzaghi

Corriere dello Sport.it

Il quadro clinico, a quanto fatto sapere nei vari bollettini medici, è sempre stato sotto controllo, ma comunque non sono stati momenti facili per la moglie di Simone. Anche il tecnico della ...era stata portata in ospedale ...Positiva al Covid, Gaia Lucariello è stata ricoverata allo Spallanzani: ma non è mai stata lasciata sola dai suoi followers e ora li ringrazia tutti ...Simone Inzaghi sabato effettuerà il tampone che deciderà se sarà o meno in panchina contro il Benevento. E Gaia torna a casa Torna il sorriso in casa Inzaghi. Dopo aver passato alcuni giorni ricoverat ...